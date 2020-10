Guvernul vă ține în case până după Paște Suntem in stare de alerta? Minunat! Așa și trebuie, ca nu suntem de capul nostru. Ce tot atatea carciumi și terase? Nu a fost de ajuns vara? Ce tot atatea nunți și botezuri? Hai, mai rariți-o și cu astea. Mai insurați-va și la anul. Vreți Moș Nicolae, Craciun și Revelion? De ce? De ce aveți […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Daca ai doi copii la scoala si nu-ti ajung banii, nu te duci in vacanta in Dubai. Cam asta e ce trebuie sa facem. Suntem intr-o situatie economica dificila si trebuie sa directionam banii acolo unde sunt urgentele", a raspuns Nicușor Dan miercuri, intrebat daca se vor organiza targuri de Craciun…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, susține ca este foarte puțin probabil sa mai avem Targ de Craciun sau de Paște in Capitala, din cauza situației financiare de la București.Citește și: Se contureaza un duel exploziv la parlamentare: Gabriela Firea VS Victor Ponta, posibili capi de lista…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat ca anul acesta, in contextul pandemiei, nu mai sunt de conceput sarbatori de Craciun și Revelion așa cum au fost anul trecut, iar pe cei care in perioada aceasta obișnuiau sa iși faca rezervari in strainatate ii avertizeaza ca…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat vineri seara la Digi24 , ca anul acesta, sarbatorile publice de Craciun ori Revelion, așa cum am fost obișnuiți,nu mai sunt de conceput. ”Cei care in perioada aceasta obișnuiau sa iși faca rezervari in strainatate…

- "Uitați-va in jurul nostru, toate țarile iau masuri serioase, nu e de glumit", a spus secretarul de stat. Intrebat cum vor fi sarbatorile de Craciun anul acesta, in condițiile in care de Paște nu a fost permis accesul credincioșilor in biserici, Raed Arafat a subliniat ca este foarte greu…

- Petrecerile de Revelion și de Craciun din acest an ar trebui anulate, dupa cum avertizeaza Raed Arafat. Șeful DSU susține ca cei care vor sa plece in strainatate ar trebui sa se razgadeasca.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat vineri seara la Digi24 ca anul acesta, in contextul pandemiei, nu mai sunt de conceput sarbatori de Craciun și Revelion așa cum au fost anul trecut. Arafat a fost intrebat cum vor fi sarbatorile de Craciun anul acesta, in condițiile…

- Ludovic Orban a declarat ca Guvernul actual va intocmi proiectul de buget pentru anul 2021, dar prefera ca legea bugetului de stat sa fie votata de catre noul Parlament, ales in urma scrutinului ce va avea loc in 6 decembrie. Totodata, premierul a mai precizat ca acest buget va fi ”oglinda fidela a…