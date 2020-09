Guvernul va aloca 60 de milioane de euro pentru universități Guvernul va aloca 60 de milioane de euro pentru universitați. Anunțul a fost facut de vicepremierul Raluca Turcan, la Consiliul Național al Rectorilor de la Brașov. 10 milioane de euro vor fi direcționați pentru achiziția de maști și dezinfectanți pentru anul universitar in curs, iar alte 50 de milioane vor fi folosite pentru achiziția de tablete sau calculatoare pentru studenții fara posibilitați. Decontarea va funcționa pe același principiu ca și schema de decontare pentru tablete, maști și dezinfectanți din invațamantul preuniversitar. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

