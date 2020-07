Stiri pe aceeasi tema

- In perioada de 29.06.2020-10.07.2020 serviciile cadastrale in cadrul Centrului multifuncțional din mun. Comrat vor fi prestate conform programului de lucru special cu publicul in intervalul orelor 0800 – 1200. Reamintim, ca potrivit Hotaririi Guvernului nr.332/2020 cu privire la modul de recuperare…

- In perioada de 29.06.2020-10.07.2020 serviciile cadastrale in cadrul Centrului multifuncțional din mun. Comrat vor fi prestate conform programului de lucru special cu publicul in intervalul orelor 0800 – 1200. Reamintim, ca potrivit Hotaririi Guvernului nr.332/2020 cu privire la modul de recuperare…

- Deputații Partidului Democrat din Comisia juridica, numiri și imunitați au votat ÎMPOTRIVA ca proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale sa fie inclus în agenda ședinței de azi și, respectiv, sa fie aprobat raportul pentru ca mâine proiectul dat sa poata fi votat…

- În aceasta sâmbata, va fi organizata prima misiune de repatriere transatlantica a cetațenilor moldoveni din Statele Unite ale Americii (SUA). Cursa charter New York-Chișinau va aduce acasa 296 de pasageri. Zborul este efectuata de compania poloneza LOT Polish Airlines,…

- CHIȘINAU, 6 mai -Sputnik. Comisia pentru Situații Excepționale a decis ca in doua dintre cele opt localitați aflate in carantina va fi ridicat regimul de carantina. Este vorba despre Soroca, care va ieși din carantina pe 8 mai, și Glodeni, unde va fi ridicat regimul de carantina pe 11 mai. Tot…

- De astazi, 4 mai, bugetarii au revenit la lucru, urmare a hotaririi luate de Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova. Odata cu acest lucru, strazile au devenit mai pline de oameni, dar și de mașini, care se grabesc sa ajunga la timp la destinație. Pe unele strazi ale capitalei, au…

- Bani din trei fonduri, administrate de CNAM, au fost adunați laolalta pentru ca statul Republica Moldova sa poata cumpara, în plina pandemie, teste pentru a identifica bolnavii cu COVID-19. În total — 1,92 milioane de dolari pentru a putea face 80.000 de teste. Furnizorul…

- Executivul discuta un imprumut de urgenta cu Uniunea Europeana. Proiectul presupune masuri de sustinere a mediului de afaceri, pentru care sunt alocate 300 de milioane de lei. Sunt prevazute resurse pentru a atenua efectele crizei economice, precum alocarea suplimentara a 168 de milioane de lei pentru…