Guvernul va adopta, in sedinta de joi, un act normativ care se refera la garantarea pachetelor de servicii turistice in deplina concordanta cu directiva europeana in domeniu, a anuntat premierul Viorica Dancila, precizand ca "turistul trebuie protejat". "Un act normativ important pe care il vom adopta astazi se refera la garantarea pachetelor de servicii turistice in deplina concordanta cu directiva europeana in domeniu. Am plecat de la premisa ca turistul trebuie protejat. Aceasta este acum principala noastra preocupare. Romanii isi fac planuri de vacanta, fac economii pentru a petrece cateva…