- PSD amenința Guvernul ca nu va vota prelungirea starii de alerta fara anumite condiții. Social-democrații vor ca Executivul sa prelungeasca masura doar in zonele in care numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus sunt mari.

- Guvernul va aproba, saptamana viitoare, in urmatoarea sedinta a Executivului, prelungirea starii de alerta dupa data de 16 iunie, a anuntat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban, informeaza AGERPRES . “Am vazut ca in media a aparut informatia ca astazi vom lua decizia privind prelungirea starii de alerta.…

- Presedintele Klus Iohannis aanuntat marti ca dupa 15 iunie se pot redeschide mall-urile, fara restaurante si fara locuri de joaca, vor fi posibile evenimente private cu numar limitat de persoane si va fi posibila redeschiderea after-school-urilor si gradinitelor private. Presedintele a declarat ca,…

- Numarul contractelor de munca suspendate a scazut cu aproape 30%, la 725.200. Cum se va acorda indemnizația de șomaj tehnic, dupa 15 mai Numarul contractele de munca suspendate de la instituirea starii de urgenta a ajuns joi la 725.200, in scadere cu 301.917 contracte (29,4%) fata de cele 1.027.117…

- Pe durata starii de urgenta, Guvernul stabileste masuri speciale de sprijin al angajatorilor si protectie a angajatilor si familiilor acestora si se mentine valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective, se arata in decretul privind prelungirea starii de urgenta cu inca…

- Președintele Klaus Iohannis a facut anunțul cu puțin timp in urma. Starea de urgența se prelungește cu inca o luna. „Stați acasa pentru a nu ajunge pe un pat de spital! Fac un apel la toți cei care cred ca lucrurile nu sunt atat de grave și ignora reglementarile. Nu pacaliți instituțiile statului, va…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a anunțat joi in ședința guvern un proiect de hotarare care sa prelungeasca posibilitatea acordarii de zile libere platite pentru parinții care stau acasa sa aiba grija de copii inclusiv pe perioada vacanței școlare. MINIVACANTA PASTE 2020. Ministrul Muncii a anunțat…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca Guvernul nu ia in considerare in acest moment o restructurare a aparatului public, insa dupa rezolvarea crizei de sanatate este timp pentru reforme in domeniul public. Florin Citu precizeaza ca nu exista vreo discutie privind restructurarea aparatului…