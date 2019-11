Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a renuntat la planul de a crea un sistem de tribunale administrative, dar va aproba o serie de legi in vederea accelerarii cazurilor administrative in instanta, a anuntat vineri ministrul justitiei ungar Judit Varga, transmite Reuters. In luna mai, executivul de la Budapesta…

- Primarii proeuropeni din Budapesta si Varsovia, proveniti din randurile opozitiilor din tarile lor, au in vedere o alianta in fata conservatorilor la putere in Ungaria si in Polonia, initativa pe care sa o propuna si Bratislavei si Pragai si sa o faca cunoscuta la Bruxelles, transmite AFP. …

- Agresorii au rupt steagurile in culorile curcubeului de la intrare, le-au dat foc si au scris sloganuri naziste pe poarta si pe peretii cladirii, a precizat Adam Schoenberger, directorul Centrului cultural Aurora. In momentul atacului, centrul nu era deschis si in incinta nu se afla nimeni, a mentionat…

- Curentele anti-europene din Uniunea Europeana incep sa piarda teren, in conditiile in care alegerile locale din Ungaria s-au incheiat cu victoria opozitiei in Budapesta si in mai multe orase importante, marcand o scadere a partidului Fidesz, exponent al nationalismului, care domina politica din tara…

- Partidul național-conservator al premierului Viktor Orban a fost învins duminica la alegerile locale din Budapesta de catre opoziția unita în jurul unui candidat de centru-stânga, potrivit rezultatelor parțiale, relateaza AFP. Este prima înfrângere a lui Orban în…