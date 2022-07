Stiri pe aceeasi tema

- Surse guvernamentale au declarat luni, pentru Digi24.ro, ca Romania nu va renunța la cota unica pentru ca „suntem obligați prin PNRR”. In același timp, prin Planul Național de Redresare și Reziliența țara noastra și-a asumat sa renunțe treptat la excepțiile din Codul Fiscal.

- In acest sens, PSD a facut urmatoarele propuneri in coalitia de guvernare: 1. Supraimpozitarea veniturilor salariale mai mari decat salariul Presedintelui Romaniei; 2. Supraimpozitarea pensiilor speciale care depasesc consistent pensia medie din Romania; 3. Diminuarea poverii fiscale prin deduceri aplicate…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca exista o discutie privind supraimpozitarea pensiilor speciale, aratand ca, in opinia sa, este „lipsit de orice logica” ca veniturile din pensie sa fie mai mari decat in timpul activitatii. Ciolacu a explicat ca va exista o abordare comuna in coalitie, pentru…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca este „mirat” in privința prețurilor carburanților, in condițiile in care prețul la petrol este similar cu cel de acum un an, dar benzina și motorina este mai scumpa. „Eu nu am fost mare adept al scaderii TVA-ului la carburant. Ați vazut ce s-a intamplat in…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca este in discutie supraimpozitarea pensiilor speciale, deoarece este „lipsit de orice logica” ca veniturile din pensie sa fie mai mari decat in timpul activitatii, adaugand ca in privinta pensiilor speciale parlamentare se va veni…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat luni, 9 mai, inițiativa unui nou proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, ținandu-se cont de decizia CCR de saptamana trecuta. Un proiect a fost depus și de catre USR.”In primul rand sa dea explicatii cei care au…

- „Pensiile speciale sunt privilegii, iar modalitatea de numire a judecatorilor Curtii Constitutionale trebuie imbunatatita. Judecatorii CCR au decis ca eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor este neconstitutionala, invocand o chestiune procedurala. Sunt trei aspecte de luat in considerare…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, joi, ca legea PSD prin care au fost eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor este neconstituționala. Cu șase voturi pentru și trei impotriva, judecatorii au decis ca aleșii sa-și primeasca pensiile speciale inapoi, potrivit antena3.ro Odata cu decizia…