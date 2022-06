Guvernul SUA sprijină vânzarea de avioane F-16 către Turcia, în urma acceptului pentru extinderea NATO La o zi dupa ce Turcia a renuntat la dreptul de veto privind extinderea NATO, guvernul american a anuntat miercuri ca sustine vanzarea de avioane de lupta F-16 pentru fortele aeriene turce, transmite Reuters. „Statele Unite sprijina modernizarea flotei de avioane de lupta a Turciei, deoarece aceasta este o contributie la securitatea NATO, deci la securitatea Americii”, a declarat Celeste Wallander, asistenta pentru probleme de securitate internationala a secretarului apararii SUA. „Aceste planuri sunt in lucru. Si trebuie sa se lucreze la ele prin procesele noastre de contractare”, a adaugat ea.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

