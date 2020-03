Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto francez Renault, proprietarul Dacia, a anuntat marti incetarea operatiunilor din Spania, in urma declararii starii de urgenta pe fondul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters, conform agerpres.ro. "Grupul Renault a decis sa-si opreasca activitatea industriala in Spania pe durata…

- Pandemia de coronavirus a bagat spaima in intreaga lume și din ce in ce mai multe state iau masuri extreme. Armata iraniana a anuntat marti ca va desfasura militari la intrarile si iesirile principalelor orase ale tarii, intr-o actiune ce precede, potrivit oficialilor, o iminenta decretare a starii…

- Ministerele spaniole au anuntat luni ca starea de urgenta impusa in contextul crizei cauzate de coronavirus va trebui sa fie extinsa dincolo de perioada initiala de 15 zile, iar guvernul de la Madrid ia in considerare de asemenea inchiderea frontierelor, transmite Reuters potrivit AGerpres. ''Evident,…

- Begona Gomez (45 de ani), sotia prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus, a informat agentia Reuters.Potrivit presei internationale care citeaza comunicatele oficiale, Begona Gomez si premierul spaniol Pedro Sanchez se simt bine si urmeaza masurile impuse…

- Spania declara astazi starea de urgența, dupa ce numarul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 191. Guvernul se afla de cateva ore intr-o ședința extraordinara pentru stabilirea noilor masuri de combatere a epidemiei.

- Spania va declara, sambara, stare de urgenta din cauza coronaviruslui, dupa ce 120 de oameni au murit in aceasta țara, iar numarul celor infectati a depasit 4.200, scrie Mediafax. Starea de urgenta inseamna ca Guvernul de la Madrid va putea impune restrictii de calatorie.

- Comisia Europeana a anuntat luni ca Uniunea Europeana nu intentioneaza inca sa ia in considerare suspendarea calatoriilor in spatiul Schengen fara frontiere dupa un focar de coronavirus in Italia, dar ca pregateste planuri de urgenta, informeaza Reuters. Patru oameni au murit in nordul Italiei din cauza…

- Cabinetul Italiei a decis vineri sa declare stare de urgența dupa ce primele doua cazuri de coronavirus au fost confirmate în țara, a spus o sursa guvernamentala, relateaza Reuters. Doi turiști chinezi aflați la Roma au contractat virusul și au fost puși în izolare într-un spital…