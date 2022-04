Romanii care gazduiesc refugiați ucraineni vor putea sa-și deconteze cheltuieli cu cazarea in valoare de 50 lei/zi/persoana gazduita, potrivit unei Hotarari care urmeaza a fi adoptata vineri de Guvern. Pentru a finanța aceste cheltuieli, Guvernul va scoate 45 milioane de lei din Fondul de rezerva. Anterior in lege era prevazut doar mecanismul de decontare a cheltuielilor cu hrana pentru ucrainenii luați in gazda.