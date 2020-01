Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2023 in transportul feroviar public de calatori este un dezastru pentru toate cele sase companii cu capital romanesc, inclusiv CFR Calatori, care vor fi „spulberate”, sustine…

- CFR Calatori neaga achiziția a șapte automotoare de la Electroputere Pașcani, potrivit unui comunicat al companiei. Compania invoca, in comunicat, datele prezentate de moderatoarea emisiunii Legile Puterii, difuzata luni la postul de televiziune Realitatea Plus, care a vorbit de achiziția in suma de…

- Teoretic in Romania legile le face Parlamentul sau cel mult Guvernul prin delegare speciala din partea legislativului. Cam așa se intampla in democrații! Cum insa democrația romaneasca este una ”originala”... este evident ca și procesul legislativ este unul extrem de original... cateodata. Așa…

- Ministerul Finanțelor imprumuta 6 mld. lei in decembrie, cu aproape 50% mai mult fața de luna trecuta Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna decembrie 2019, imprumuturi de la bancile comerciale de 5,945 miliarde de lei. Potrivit Finanțelor, un miliard de lei va fi atras prin…

- Albania a fost lovita saptamana aceasta de unul dintre cele mai mari cutremure din istoria țarii. Un seism de 6,3 grade pe scara Richter se traduce, in acest moment, prin 28 de morți și 600 de raniți, cu precizarea ca numarul acestora poate crește. Dincolo de drama umana imediata a acestui eveniment…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat miercuri, la B1 Tv, ca Romania are nevoie de investiții straine, iar faptul ca a facut pana acum imprumuturi la o dobanda mai mica decat predecesorul sau este o garanție ca oamenii au incredere in guvernarea liberala.Guvernul PNL taie 44 de posturi…

- Guvernul a aprobat ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova si Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) privind implementarea proiectului "Interconectarea rețelelor de energie electrica dintre Moldova si Romania, faza I", in valoare de 39,94

- Cele mai aglomerate trenuri din Romania nu sunt cele ale operatorului de stat CFR Calatori, reiese dintr-un studiu realizat de Autoritatea pentru Reforma Feroviara. Datele se refera la numarul de calatori expediați/trenuri operate, adica la gradul de ocupare a garniturilor. Autoritatea pentru reforma…