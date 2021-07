Guvernul pregătește restricții pentru cei nevaccinați. Mersul la mall este printre ele Accesul la mall, in weekend, ar putea fi permis doar romanilor vaccinați, a anunțat vineri vicepremierul Dan Barna. Masura este luata in calcul de Guvern pentru a stimula imunizarea populației. „Am discutat chiar in ședința de coaliție acest subiect. Sunt doua tipuri de masuri: de incurajare a vaccinarii, dar și pentru cadre medicale, pentru accesul la servicii neesențiale, sa fie condiționata de vaccinare. Mersul la mall in weekend, de pilda, sa fie condiționat de vaccinare. Gandim toate variantele sa convingem oamenii din mediul rural sa mergem sa se vaccineze. Se discuta diverse variante de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca in coalitie "cu siguranta se discuta" despre masuri pentru cresterea ratei de vaccinare, sustinand ca Guvernul trebuie sa vina cu propuneri de imbunatatire a procentului de vaccinare. Intrebat daca persoanele nevaccinate ar putea fi vizate de noi restrictii,…

- Tensiunile aparute in interiorul PNL, care iși va alege noul lider la congresul din 25 septembrie, au dus la blocajul unor proiecte din programul de guvernare, a declarat vicepremierul Dan Barna, miercuri, la Digi 24. Referindu-se la campania electorala din cadrul PNL, Barna spune ca „este una vizibila…

- Guvernul maltez a renuntat la inchiderea frontierelor pentru calatorii nevaccinati impotriva Covid, marti seara, cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a acestei masuri anuntate la 9 iulie, in schimb impunandu-le acestora o perioada de carantina, noteaza AFP. “Persoanele care ajung in Malta fara…

- La Seul vor fi impuse cele mai drastice restricții pe care le-a cunoscut capitala sud-coreeana de la inceputul pandemiei, a anuntat guvernul sud-coreean, care a avertizat asupra cresterii numarului de cazuri de coronavirus, relateaza AFP. Coreea de Sud a fost considerata mult timp model de gestionare…

- Ideea renunțarii la adresa trecuta in documentele de identitate a fost deja prezentata in Coaliția de Guvernare și ar putea fi aplicata din august, odata cu introducerea noului tip de documente. Ideea este susținuta de vicepremierul Dan Barna (USR – PLUS). „Propunem sa rupem aceasta legatura, care mai…

- Controverse privind accesul spectatorilor la meciurile de la EURO gazduite de Arena Naționala. Premierul Florin Cițu spune ca vor putea intra pe stadion numai cei vaccinați, in timp ce Ministerul Tineretului și Sportului susține ca, potrivit scenariului arpobat deja, vor intra și cei testați negativ.…

- Franța se pregatește sa relaxeze treptat restricțiile anti-pandemie. Joi au fost anunțate noi masuri de relaxare. In primul rand, carantina de noapte se va scurta treptat, pana cand se va renunța definitiv la aceasta masura. Masura carantinei de noapte ar trebui sa fie ridicata total pana la finalul…

- Este aglomerație pe drumurile care duc spre mare și spre munte, iar oamenii legii le recomanda șoferilor sa circule cu prudența. Centrul Infotrafic anunța ca sambata dimineața se inregistreaza valori crescute de trafic pe sensul catre litoral al Autostrazii Soarelui, iar in unele zone s-au format coloane…