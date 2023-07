Guvernul pregătește două cote de TVA, de 9% şi 19%. Liberalii nu susţin măsura: Va afecta mediul de afaceri Liberalii vor merge in coalitie cu principiul ca masurile impuse la nivelul Executivului nu trebuie sa afecteze mediul de afaceri si sustin ca si la nivelul institutiilor statului trebuie sa se vina cu un pachet de masuri pentru reducerea cheltuielilor. PNL vrea ca fiecare ministru sa vina cu un plan de reducere a cheltuielilor, care sa nu inclusa concedieri. In privinta TVA, s-a discutat despre pastrarea a doar doua cote de TVA, de 9% si 19% si renuntarea la cota de 5%. In privinta impozitului pe cladirile scumpe, s-a cerut o analiza privind media europeana si exemplele din ale tari privind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD și PNL sunt din nou fața in fața pentru a discuta daca impun sau nu noi taxe și impozite. Coalitia reia luni discutiile pe marginea masurilor fiscale de reducere a deficitului bugetar inclusiv prin noi taxe și impozite, potrivit unor surse politice. Masurile fiscale vor fi anunțate odata cu rectificarea…

- PSD și PNL sunt din nou fața in fața pentru a discuta daca impun sau nu noi taxe și impozite. Coalitia reia luni discutiile pe marginea masurilor fiscale de reducere a deficitului bugetar inclusiv prin noi taxe și impozite, potrivit unor surse politice. Masurile fiscale vor fi anunțate odata cu rectificarea…

- Cu cine se cearta premierul Marcel Ciolacu? El a afirmat nervos: Ce vrem? Sa pierdem toate fondurile europene și sa intre Romania intr-un colaps? Eu nu am sa fac acest lucru, indiferent de ce voci vor aparea. Comisia Europeana a cerut ca Romania sa renunțe la excepțiile fiscale acordate in prezent pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca in discutiile cu reprezentantii Comisiei Europene acestia au precizat guvernantilor romani ca „trebuie sa fie o ordine” in privinta cotelor de TVA, prin eliminarea exceptiilor acordate in prezent in mai multe sectoare, convenindu-se, in principiu, ca la mancare,…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) va ramane 9% la mancare si la medicamente, intreband de ce pentru cluburi TVA este de 5% si daca este normal acest lucru, precizand ca sunt prea multe exceptii in Romania. Ciolacu a fost intrebat vineri, daca va creste TVA. “In discutia…

- Comisia Europeana recomanda Romaniei sa urmareasca aplicarea unor politici fiscale in conformitate cu Recomandarea Consiliului din 18 iunie 2021, cu scopul de a pune capat situatiei de deficit bugetar excesiv din Romania pana in 2024, si de a consolida pozitia externa a Romaniei. Totodata, Comisia cere…

- Comisia Europeana a adoptat marti masuri preventive exceptionale si temporare privind importurile unui numar limitat de produse din Ucraina, sub garantia exceptionala a Regulamentului privind masurile comerciale autonome, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.Aceste masuri sunt necesare…

- ”Salut acordul provizoriu la care a ajuns Comisia Europeana cu cele cinci state afectate de situatia cerealelor din Ucraina, printre care si Romania. Masurile convenite demonstreaza ca abordarea Romaniei de a avea o pozitie strict europeana, cu evitarea oricaror excese unilaterale, a fost una corecta…