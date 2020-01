Premierul Ludovic Orban a anunțat joi ca a decis ca guvernul sa-și angajeze raspunderea in fața Parlamentului pe proiectul de lege de alegere a primarilor in doua tururi de scrutin. Reactia PSD a venit imediat, presedintele interimar, Marcel Ciolacu, anuntand depunerea unei motiuni de cenzura. The post Guvernul Orban si-a asumat raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. PSD anunta motiunea de cenzura appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .