- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca, pentru incheierea Mecanismului de Cooperare si Verificare, Romania va trebui sa transpuna in practica recomandarile privind Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), iar o consultare a Consiliului Superior al Magistraturii pe aceasta tema…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca Guvernul isi va angaja raspunderea pe doua teme importante - una legata de Justitie si cealalta de abrogarea prevederilor ''nocive pentru economie din Ordonanta 114". "In ceea ce priveste angajarea raspunderii pe domeniul Justitiei, am cerut acordul…

- Guvernul Orban iși va asuma raspunderea, in aceasta saptamana, pe recursul compensatoriu, pe prorogarea pensionarii anticipate a magistraților, pe trecerea de la complete de doi la cele de trei judecatori și pe trecerea de la doi la patru ani in ce privește școlarizarea pentru INM, a anunțat Raluca…

- "Saptamana aceasta ne angajam raspunderea pe recursul compensatoriu, pe prorogarea pensionarii anticipate a magistraților, pe trecerea de la complete de doi la cele de trei judecatori și pe trecerea de la doi la patru ani in ce privește școlarizarea pentru INM.Aceasta corectare a legislației…

- Guvernul isi asuma saptamana aceasta raspunderea pe recursul compensatoriu, pe prorogarea pensionarii anticipate a magistraților, pe trecerea de la complete de doi la cele de trei judecatori și pe trecerea de la patru la doi ani in ce privește școlarizarea pentru INM. Assumarea raspunderii a fost unul…

- Pentru mentinerea acestei structuri de parchet au votat doar trei instante din tara, conform hotnews.ro. La solicitarea ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, conducerile instantelor s-au intrunit pentru a decide asupra altor trei teme - schimbarea ciclului de scolarizare la Institutul National al…

- Toate cele peste 50 de parchete și de instanțe din țara in care in ultimele doua zile s-au intrunit Adunarile generale ale magistraților, intre care Parchetul General, DIICOT, parchetele Curții de Apel și Tribunalului București, s-au pronunțat pentru desființarea Secției de anchetare a magistraților.…

- "Ii urez succes, stiti foarte bine ca la Cluj au fost niste probleme in cadrul organizatiei. Au mai fost doi parlamentari care au plecat, au revenit. Presupun ca este o decizie in primul si in primul rand emotionala a doamnei deputat. Cred ca este o discutie pe care eu mi-as dori sa o port in cadrul…