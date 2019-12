Stiri pe aceeasi tema

- "O alta decizie importanta avuta in dezbatere si aprobata astazi, avand ca initiator Ministerul Muncii, se refera la numarul de lucratori straini pentru anul 2020 care a fost stabilit la plafonul de 30.000 de persoane", a declarat Danca, intr-o conferinta de presa, la finalul sedintei de Guvern.Aproape…

- Tinta de deficit bugetar cash pe anul 2020 este estimata la 3,59- din PIB (40,545 miliarde de lei), iar deficitul ESA la 3,58- din PIB, urmand ca acesta sa ajunga in anul 2023 la 1,94- din PIB, incadrandu-se astfel in prevederile regulamentelor europene. Deficitul de cont curent este prognozat la 10,6…

- Laserul de mare putere de la Magurele va fi operational la sfarsitul anul viitor, a declarat marti premierul Ludovic Orban. "Scopul principal al prezentei noastre aici este acela de a identifica cele mai bune cai prin care Guvernul poate sa sustina activitatea institutului si sa contribuie la fructificarea…

- Ca senator PNL, salut eliminarea supra-accizei la carburanți și a supra-impozitarii contractelor de munca part time, doua masuri toxice care nu au adus nici bani la buget, nici locuri de munca mai multe in economie, ci o viața mai scumpa și tot mai mulți tineri au fost impinși sa plece din țara …

- Romania a pierdut in ultimii doi ani peste 20 de miliarde de lei pentru ca este incapabila sa ii școleasca pe elevi pentru o viitoare slujba. De pe bancile școlii ies pe banda rulanta manageri, funcționari publici ori specialiști in drept. Economia, insa are nevoie de peste un milion de oameni care…

- BNR a scazut prognoza de inflație la 3,8%, pentru finalul acestui an. Isarescu: ”Romania nu este nici in prapastie, nici pe marginea ei” Banca Nationala a Romaniei (BNR) a scazut la 3,8% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,1% pentru finalul anului…

- Anul viitor ar mai putea intra pe piața de munca din Romania inca 30.000 de muncitori straini, conform unui proiect de Hotarare al Ministerului Muncii. Pentru acest an, contingentul a fost tot de 30.000, dupa ce inițial s-a aflat la 20.000, iar apoi a fost marit printr-un act normativ cu 10.000. “Raportat…

