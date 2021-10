Guvernul meu, o ecuație grea pentru profesorul Iohannis Formarea noului guvern se anunța o misiune foarte grea pentru șeful statului. Asta, daca se dorește rezolvarea rapida a crizei. Daca nu, este și varianta unui interimat la Palatul Victoria pana cand se vor mai liniști apele intre partidele politice. Dupa moțiunea de cenzura care a demis guvernul Cițu, s-a zvonit ca președintele Iohannis, amanand plecarea la Consiliul European pentru o declarație de presa, va chema partidele la consultari pentru noul guvern cat mai repede, cel mai probabil joi.Dar ceea ce parea un fapt normal politic s-a infirmat cateva ore mai tarziu cand șeful statului a anunțat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condus de Florin Cîțu a cazut printr-o moțiune de cenzura care a adunat cele mai multe voturi din istoria post-decembrista a României. Termenul maxim de interimat al Cabinetului interimar este de 45 de zile. Ce atribuții are un guvern interimar? Prima ședința a Guvernului interimar…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, duminica noapte, la Realitatea Plus ca Mihai Tudose ii raporta miscarile lui Sorin Grindeanu pe cand acesta era prim-ministru. Tudose si Grindeanu sunt acum prim-vicepresedinti ai PSD. „Cu Sorin Grindeau s-a rupt de cand a fost acasa la Iohannis la Sibiu, dus de Pahontu. Nu…

- Un eventual vot comun al parlamentarilor USR-PLUS alaturi de PSD la moțiunea de cenzura prezentata de social-democrați joi ar darama Guvernul Florin Cițu. La acestea s-ar putea adauga și voturile AUR. In moțiunea de cenzura publicata joi și intitulata „ „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a publicat, joi, pe pagina sa de Facebook textul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului care poarta titlul „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu!”. Liderul PSD are și un mesaj pentru USR PLUS: : „lasați poveștile! Vreți sa ramaneți in Guvern?…

- Prim-ministrul Florin Citu a anunțat ca Romania face toate demersurile pentru aducerea personalului care a lucrat cu Ministerul Apararii Nationale in Afganistan, cat și a bursierilor afgani, informeaza Agerpres . ”Azi dimineata, la Kabul, am mai extras patru persoane: un cetatean roman si alte trei…

- Povestea din SUA nu e decat una dintr-un șir de intamplari care oglindesc stilul guvernanților de a nu da explicații oamenilor. Intr-una dintre nenumaratele snoave ce-l au drept personaj principal, Nastratin Hogea inmoaie bucați de paine intr-un heleșteu pe care pluteau niște rațe. Intrebat ce face,…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca vaccinarea este singura solutie in privinta pandemiei de COVID-19 si s-a declarat convins ca Ministerul Sanatatii va fi pregatit pentru un val patru. „Inca din timpul valului trei si pe partea de final a valului trei, am spus foarte clar ca nu vom renunta…

- Prim ministrul Florin Citu a avut luni o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale. Prim ministrul Florin Citu a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de Anna Bjerde, vicepresedinte pentru Europa si Asia Centrala. Banca Mondiala a felicitat Guvernul…