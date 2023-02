Guvernul Marii Britanii a înregistrat un excedent bugetar neaşteptat în ianuarie Biroul pentru Statistica Nationala (ONS) a raportat marti un excedent bugetar sezonier de 5,42 miliarde de lire sterline (6,51 miliarde de dolari) in ianuarie, o luna in care milioane de britanici isi platesc obligatiile fiscale. Un sondaj in randul economistilor realizat de Reuters a indicat o imprumutare neta a sectorului public, excluzand bancile de stat, de 7,85 miliarde de lire sterline pentru ianuarie. ONS a raportat venituri din impozitul pe venit autoevaluat de 21,9 miliarde de lire sterline, cea mai mare cifra pentru ianuarie de la inceperea inregistrarilor lunare si cu 5,5 miliarde de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

