- Ungaria poate mentine dupa 1 ianuarie plafonarea preturilor la combustibili doar daca petrolul din Rusia este livrat fara intreruperi, iar rafinaria Mol din Szazhalombatta functioneaza continuu, a anuntat luni Guvernul de la Budapesta, transmite Reuters.

- Ambasadorii statelor membre ale UE au dat termen Ungariei pana pe 19 decembrie sa puna in practica reformele anticoruptie la care s-a angajat pentru a evita suspendarea fondurilor europene, au indicat miercuri surse diplomatice citate de AFP. Pe 19 decembrie ar urma sa fie examinate progresele inregistrate…

- Ungaria este o tinta a politicii brutale de putere, iar fondurile UE sunt manipulate ‘intr-un mod fatis arbitrar care nu poate fi numit decat furt la drumul mare’, a afirmat presedintele parlamentului ungar, Laszlo Kover, intr-un interviu citat de MTI. Desi calitatea de membru al UE are inca pentru…

- Ungaria, unul din cele mai dependente state membre UE de energia din Rusia, are ca obiectiv eliminarea importurilor de gaze rusesti pana in 2050, in urma electrificarii pe scara larga, a declarat marti ministrul ungar al Inovatiei si Tehnologiei, Laszlo Palkovics, citat de Reuters si Agerpres. Conform…

- Guvernul maghiar nu va sprijini propunerile de sanctiuni care sunt contrare intereselor nationale ale Ungariei, astfel ca nu va susține nici introducerea, la nivelul UE, a unei plafonari a preturilor la gaze, lucru care pentru moment a si disparut de pe ordinea de zi, a declarat ministrul ungar de externe,…

- Guvernul de la Budapesta a decis sa raționalizeze cantitatea de benzina și motorina din toate benzinariile din Ungaria. MOL (cea mai mare companie din Ungaria dupa cifra de afaceri) alimenteaza aproximativ 80% din piata de combustibili din Ungaria, insa de saptamana viitoare va asigura doar 25% din…

- Guvernul de la Budapesta a semnat un acord cu Gazprom pentru cresterea volumului de gaze livrate Ungariei, nivelul maxim fiind majorat la 5,8 milioane metri cubi pe luna, mai mult decat dublu fata de importul din august, a anuntat miercuri ministrul de Externe, Peter Szijjarto.