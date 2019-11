Guvernul Ludovic Orban are marți prima ședință oficială. Pe ordinea de zi, restructurarea Executivului, ​​Cabinetul Ludovic Orban se întrunește, miercuri, la ora 12.00, în prima ședința oficiala, informeaza site-ul oficial al Guvernului. Executivul ar putea adopta o ordonanța de urgența pentru reducerea numarului de ministere de la 26 la 16 și o OUG privind veniturile minerilor, în condițiile în care peste 70 de mineri ai Salinei Ocna Dej sunt blocați în subteran.



Premierul Orban a afirmat, marți, ca ordonanța de urgența pentru restructurarea Guvernului este în lucru, iar aceasta va fi adoptata în cursul zilei, în prima ședința oficiala a Executivului.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

