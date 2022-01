Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul lituanian a anuntat miercuri suspendarea cu incepere din februarie a unui acord de transport feroviar de marfa din Belarus, dupa saptamani de discutii, in contextul in care sanctiunile occidentale impotriva Belarusului incep sa afecteze economia tarilor baltice, noteaza AFP. Potrivit…

- „Se induce ideea ca PNRR a fost negociat in debara.(...) Foarte multe chestiuni sunt din recomandarile de țara facute de Comisia Europeana, sunt chestiuni de reforme și investiții absolut necesare. Au fost 8 luni de munca. Aș ține sa remarc diferența dintre miniștrii PNL și UDMR și cei ai PSD. Primii…

- Comisarul european Stella Kyriakides a declarat ca "este urgent sa reducem decalajele din UE in materie de vaccinare" și a precizat ca in Romania doar 39% din populație este vaccinata complet, iar ritmul continua sa scada.

- Luni, 29 noiembrie, va fi zi libera pentru salariatii din sectorul public Foto: Arhiva. Guvernul a decis ca data de 29 noiembrie 2021 sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul public, având în vedere ca marti, 30 noiembrie, si miercuri, 1 decembrie, sunt zile libere nelucratoare…

- ”Le doresc succes sa renegocieze. Pentru domnul Citu ar fi penibil pentru ca e premierul care a semnat acel PNRR impreuna cu presedinta Comisiei. In primul rand, mie nu mi-e clar ce anume vrea domnul Ciolacu sa negocieze sau sa renegocieze in PNRR. Pentru ca am auzit una de la dansul, am auzit alta…

- Programul de guvernare al cabinetului Ciuca și lista miniștrilor au fost depuse sambata la Parlament de premierul desemnat. Programul cu care Nicolae Ciuca se va prezenta saptamana viitoare in fața aleșilor pentru a cere votul de incredere ”isi propune sa imbine masurile pe termen scurt pentru depasirea…

- Miniștrii de Finanțe din UE s-au reunit, joi, pentru a aproba Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei. Aprobarea PNRR in ECOFIN este ultimul pas inainte ca Romania sa poata solicita banii europeni. Dupa ce Planul Național va fi aprobat și de miniștrii de finanțe din ECOFIN, Romania poate…