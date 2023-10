Guvernul introduce impozitul naţional suplimentar pentru multinaţionale Guvernul a pregatit un proiect de Ordonanta de Urgenta prin care se va institui impozitul national suplimentar care sa se datoreze pentru profitul excedentar al entitatilor multinationale, situate in Romania, care sunt impozitate la un nivel redus. Ca regula, impozitul suplimentar se datoreaza la ora actuala doar in jurisdictia societatii-mama finale a oricarei intreprinderi multinationale.Prin introducerea optiunii de aplicare a impozitului suplimentar national, impozitul reprezentand diferenta dintre cota minima de 15% si cota efectiva de impozitare determinata la nivelul filialelor din Romania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

