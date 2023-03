Stiri pe aceeasi tema

- ION, prezentat pe 1 martie ca fiind primul consilier onorific al premierului Nicolae Ciuca, a primit in prima saptamana de la lansare aproximativ o jumatate de milion de mesaje si tag-uri in social media de la romani care doresc ca mesajele lor sa fie transmise mai departe Guvernului, transmite Agerpres.…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii arata ca principalele subiecte de discutie ale romanilor cu ION - solutia de inteligenta artificiala creata de cercetatori si expertii in tehnologie din Romania - se refera la imbunatatirea sistemelor de educatie si de sanatate, a conditiilor pentru persoanele…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii arata ca principalele subiecte de discutie ale romanilor cu ION – solutia de inteligenta artificiala creata de cercetatori si expertii in tehnologie din Romania – se refera la imbunatatirea sistemelor de educatie si de sanatate, a conditiilor pentru persoanele…

- Coordonatorul proiectul ”ION” a confirmat intr-un interviu cu Dragoș Stanca ca dialogul dintre premierul Nicolae Ciuca și chatbot a fost regizat, intrebarile fiind preinregistrate. Intrebat daca ”exista sau nu exista acest asistent AI (Inteligența Artificiala)”, Nicu Sebe a raspuns ”ca nu pot sa spun…

- Posta Romana se reformeaza cel puțin la nivel vizual și va dota diriginți, factorii poștali și șoferii cu haine noi, scrie publicația Profit.ro . „Asigurarea identitații de brand și profesionalism” incepe de la uniforme.. Pentru factorii poștali vor fi achiziționate: 22.334 de tricouri polo bumbac 100%;…

- Un cutremur de 2 grade s-a produs, joi dupa amiaza, in Romania. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 12:36, in Dobrogea, județul Constanța. Conform sursei citate, seismul s-a produs la o adancime de numai 3 km, in apropierea urmatoarelor orase: 30 km…

- Cercetarea si inovarea sunt elemente principale in jurul carora trebuie construita Romania de maine, iar investitia in ele constituie cheia pentru a fi competitivi in economia globala, a subliniat premierul Nicolae Ciuca, marti, in discursul rostit la prima editie a Galei Cercetarii Romanesti, eveniment…

- ”Ministerul Finantelor, alaturi de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei au adoptat Ordinul comun privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, prin care si personalul din institutiile publice…