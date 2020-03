Guvernul german se aşteaptă ca sectorul cultural şi cel creativ să înregistreze în acest an o diminuare a veniturilor Guvernul german se asteapta ca sectorul cultural si cel creativ sa inregistreze in acest an o diminuare a veniturilor de aproximativ 28 de miliarde de euro din cauza crizei coronavirusului, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Acest scenariu devine din ce in ce mai probabil avand in vedere faptul ca aceste sectoare au fost practic paralizate de pandemia de coronavirus, arata o evaluare publicata luni de Centrul de excelenta pentru industriile culturale si creative. Insa, in conformitate cu un scenariu mai optimist, pierderile ar urma sa fie de aproximativ 9,5 miliarde de euro, in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

