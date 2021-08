Parlamentul Republicii Moldova a dat vineri votul de incredere guvernului condus de Natalia Gavrilita (foto), sefa noului guvern nominalizata de presedintele Maia Sandu, transmite presa de peste Prut. Guvernul a primit 61 din cele 101 de voturi ale legislativului de la Chisinau, toate voturile pentru venind din partea Partidului Actiune si Solidaritate (PAS). La alegerile parlamentare din 11 iulie PAS a obtinut o majoritate de 63 din cele 101 de mandate in legislativ, in timp ce blocul socialistilor si comunistilor are 32 de mandate, cele 6 mandate ramase revenind partidul Sor. Natalia Gavrilita…