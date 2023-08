Guvernul face economie la buget, dându-i afară pe cei cu salarii mici, între 2100 de lei și 3574 de lei. Sindicatul Culturalia trage un semnal de alarma cu privire la intenția Guvernului, de a descentraliza Direcțiile Județene pentru Cultura / Direcția pentru Cultura a Muncipiului București. O astfel de masura va crea un conflict de interese, pentru ca autoritațile publice locale au, de multe ori, propriile proiecte imobiliare, cu beneficii directe. Asta va duce la distrugerea cladirilor de patrimoniu, fara sa se faca vreo economie semnificativa la bugetul de stat. Economia la buget va fi nesemnificativa. Salariile in Direcțiile Județene pentru Cultura sunt intre 2100 de lei și 3574 de lei net. Sindicatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

