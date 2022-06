Guvernul discută majorarea TVA la imobiliare, de la 5 la 19%. Care va fi noul plafon și de când ar putea intra în vigoare Guvernul discuta majorarea TVA la imobiliare, de la 5 la 19%. Care va fi noul plafon și de cand ar putea intra in vigoare Guvernul discuta noi masuri fiscale care vizeaza domeniul investițiilor imobiliare. Potrivit pachetului fiscal aflat pe masa guvernului, este vorba, printre altele, despre majorarea TVA de la 5% la 19%. Masura ar putea fi aplicata de la 1 ianuarie de la 5% la 19% pentru toate imobiliarele cu o valoare de peste 450.000 de lei. TVA-ul […] Citește Guvernul discuta majorarea TVA la imobiliare, de la 5 la 19%. Care va fi noul plafon și de cand ar putea intra in vigoare in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

