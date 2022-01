Stiri pe aceeasi tema

- Hong Kong-ul va introduce o serie de noi infractiuni la "securitatea nationala", a anuntat miercuri sefa executivului, Carrie Lam, cu ocazia primei sesiuni a Consiliului Legislativ rezervat 'patriotilor', relateaza AFP. Noua legislatie, care va cuprinde circa 40 de infractiuni, va completa…

- Locuitorii din Hong Kong au început duminica sa își desemneze reprezentanții în Consiliul Legislativ al orașului, din care doar o minoritate este aleasa prin sufragiu universal, în conformitate cu noile reguli impuse de Beijing, potrivit carora doar "patrioții" pot…

- Presedintele rus Vladimir Putin a confirmat, miercuri, ca va fi prezent la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, la Beijing, eveniment care a fost boicotat de Boris Johnson si de alti lideri in semn de protest fata de incalcarea drepturilor omului de catre China, relateaza The Guardian,…

- Ambasada Chinei la Washington a calificat luni anuntul SUA de boicotare diplomatica a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing drept o ''manipulare politica'' care nu ar avea niciun fel de impact asupra organizarii cu succes a competitiei sportive. Ulterior, ministerul de externe de…

- Un studiu al Universitații Beijing a aratat ca autoritațile din China au utilizat tehnologii de modificare a vremii pentru a reduce poluarea și pentru a avea cer senin pe 1 iulie, cu ocazia Centenarului Partidului Comunist, potrivit The Guardian. Tehnologia de controlare a vremii a fost dezvoltata inca…

- Datele Birorului Național de Statistica din China arata ca rata natalitații a scazut la 8,5 nașteri la 1.000 de locuitori, in 2020 și ca este pentru prima data cand acest coeficient scade sub 10 la mie, din 1978, potrivit publicației The Guardian . Guvernul chinez este presat sa previna un eventual…

- Un aviz afisat pe site-ul Ministerului chinez al Comertului luni seara indemna ”gospodariile sa stocheze o anumita cantitate de produse de prima necesitate, pentru a face fata nevoilor zilnice si cazurilor de urgenta”. Acest aviz nu precizeaza motivul acestui apel si nici daca tara este amenintata de…

- Guvernul de la Beijing a facut apel la populatie sa faca rezerve de hrana, intr-un moment in care China incearca sa combata reaparitia unor focare sporadice de COVID-19 care perturba comunicarile, relateaza AFP.