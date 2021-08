Stiri pe aceeasi tema

- Industria turismului revine pe linia de plutire. Capitalele europene sint luate cu asalt de turisti, iar anularea restrictiilor de circulatie i-a determinat pe multi sa redescopere zonele istorice. Chiar si asa, autoritatile incearca sa determine populatia sa se imunizeze. In Austria, Olanda si Franta…

- Germania si Tarile de Jos au anuntat miercuri, separat, suspendarea deportarilor in Afganistan a solicitantilor de azil respinsi, in contextul deteriorarii situatiei securitatii in tara asiatica, transmit AFP si dpa. ''Din cauza actualelor evolutii in situatia securitatii, ministrul de interne…

- România a coborât de pe locul 37 pe 41 în clasamentul pe medalii la finalul întrecerilor de vineri, a 15-a zi a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, în timp ce China continua sa conduca.China are 36 de medalii de aur, 26 de argint si 17 de bronz, urmata de SUA (31-36-31)…

- Mai multe tari din Europa instituie din nou restrictii, dupa creșterea cazurilor Covid. Germania si Franta si-au avertizat cetatenii sa evite calatoriile in Spania, unde rata infectare cu coronavirus a devenit cea mai mare din Europa continentala, lovind puternic sectorului sau turistic la inceputul…

- Condusa înca din minutul doi, Italia a revenit și s-a impus cu 3-2 la loviturile de departajare în fața Angliei (1-1 în minutele regulamentare), cucerind astfel Euro 2020. Roberto Mancini, selecționerul Squadrei Azzura, și-a laudat echipa dupa partida, punctând însa ca…

- Aproximativ 120 de personalitați din mediul academic și cultural solicita Franței sa „repatrieze imediat” copiii francezi reținuți împreuna cu mamele lor în taberele siriene pentru combatanți ISIS unde „pier încet”, potrivit Le Monde."Acești copii…

- Compania aeriana Wizz Air a anuntat vineri ca va redeschide gradual 27 de rute operate de pe unele aeroporturi din Romania catre destinatii din noua tari: Germania, Italia, Spania, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Franta si Malta. "Wizz Air, companie aeriana din Europa, anunta…