Guvernul dezbate joi în ședință proiectul de buget pe anul 2024 Guvernul dezbate, joi, proiectul de buget pe anul 2024, arata lista de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Executivului. Amintim, Ministerul Finanțelor a publicat, miercuri, in dezbatere publica, proiectul de buget pe anul 2024. Legea bugetului se construiește pe un deficit bugetar de 86,6 miliarde lei pentru 2024, respectiv 5% din PIB. Puteți vedea aici Legea bugetului de stat pentru 2024 Creștere economica prognozata pentru 2024 este de 3,4%, mai mare decat in anul 2023 de 2,0 %. Potrivit proiectului, inflatia medie anuala prognozata este de 6,0%, iar castig salarial mediu net lei…

