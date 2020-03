Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian va adopta noi masuri dure pentru a încerca sa limiteze raspândirea coronavirusului, între care interzicerea intrarii sau iesirii din regiunea Lombardia, cel mai greu lovita de epidemie, conform unui proiect de decret care este discutat în Consiliul de Ministri…

- “Comisia Europeana critica dur Guvernul PNL pentru modificarea legislației electorale cu mai puțin de 1 an inainte de alegeri. Abordarea PNL este sancționata de Comisia Europeana. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cere PNL sa respecte dreptul European și standardele Comisiei de la…

- Clubul Juventus a anuntat, luni, ca la meciul cu AC Milan, de miercuri, din returul semifinalelor Cupei Italiei, nu vor putea asista suporteri veniti din Lombardia, Emilia-Romagna si Veneto, regiunile cele mai afectate de epidemia de coronavirus, potrivit news.ro.Clubul torinez si-a justificat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca Guvernul italian a decretat starea de urgenta in urma riscului sanitar produs de aparitia unor noi cazuri de infectie cu COVID 19 coronavirus concentrate indeosebi…

- "Romania se afla in fața unui pericol iminent provocat de coronavirus. Cred ca intram in alta etapa politica, e cazul ca toți politicienii sa revina la agenda romanilor, iar Guvernul sa vina cu un plan de masuri catre cetațeni" a spus Marcel Ciolacu, la finalul sedinței conducerii partidului.…

- Pasagerii care ajung pe Aeroportul Henri Coanda, din zonele italiene cu focar de coronavirus, sunt primiți conform noilor proceduri adoptate de autoritațile romane. Vor completa un chestionar in care trebuie sa-și menționeze și datele de contact și vor fi supuși unui control medical de rutina.Toți cei…

- Comisarul european pentru afaceri economice, Paolo Gentiloni, anunta ca Uniunea Europeana are incredere deplina in autoritatile italiene si in deciziile pe care le iau cu privire la coronavirus.Cel mai recent bilant al epidemiei de coronavirus in Italia indica 130 de imbolnaviri, iar numarul deceselor…

- In Italia au fost confirmate 132 de cazuri de infectari cu coronavirus, iar doua persoane și-au pierdut viața. Guvernul italian a plasat in carantina, de sambata seara, 11 localitați din regiunile Lombardia și Veneto, pentru a incerca sa tina sub control aceasta epidemie cu noul coronavirus. Ministerul…