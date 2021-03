Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul grec a dispus ca medicii din sectorul privat din regiunea Atenei sa ajute sistemul public de sanatate in lupta impotriva inmultirii noilor infectari cu Covid-19, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Vassilis Kikilias, informeaza agerpres . Guvernul a cerut anterior medicilor din sectorul privat…

- Grecia intentioneaza sa ridice restrictiile COVID-19 impuse in sectorul de retail si sa deschida scolile inainte de sfarsitul acestei luni si de asemenea sa redeschida sectorul turistic in luna mai, inaintea sezonului estival care este vital pentru economia Greciei, a declarat luni un purtatorul…

- Guvernul grec a anuntat miercuri ca lockdown-ul in vigoare pentru combatarea epidemiei de COVID-19 va fi prelungit pana la 16 martie si va fi suplimentat cu noi restrictii, avand in vedere ca tara trece prin perioada 'cea mai dura' a epidemiei, transmite AFP, potrivit AGERPRES. Grecia, aflata…

- Medicii din Grecia a inceput marti o greva de o zi, zeci de cadre medicale marsaluind pe strazile din Atena in semn de protest fata de conditiile ''sufocante'' din spitalele aflate in prima linie in lupta contra pandemiei de COVID-19, transmit Reuters si AFP.Cu aproape 6.

- Guvernul elen a luat decizia instituirii unui lockdown total in Atena și in regiunile din jur, pentru a stopa raspandirea coronavirusului și pentru a ridica presiunea asupra sistemului sanitar. In urma cu doua saptamani, scolile primare si liceele au fost redeschise dupa doua luni, anunta digi24 . Prim-ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Institutul ”Matei Bals”, unde vineri dimineata a avut loc un incendiu in urma caruia cinci oameni au murit. „I-am cerut ministrului sanatații sa facem reforma reala in sistemul de sanatate. O zi foarte trista. Imi pare foarte rau, transmit condoleanțe familiilor…