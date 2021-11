Toți miniștri viitorului Cabinet Nicolae Ciuca au primit avize pozitive in urma audierilor in comisiile din parlament. Votul pentru investirea viitorului Executiv va avea loc joi, intr-un plen reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, programat de la ora 10.00. Joi seara, audierile s-au incheiat in jurul orei 18.00, dupa audierea in comisii a viitorilor miniștri […] The post Guvernul Ciuca, investit joi. Toți miniștrii, aviz pozitiv in Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .