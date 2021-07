Stiri pe aceeasi tema

- „Guvernul Cițu ar fi trebuit sa promoveze masuri de protejare și sprijin pentru consumatorii vulnerabili” Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești și președinte executiv al PSD Argeș, susține ca sute de mii de gospodarii din toata țara risca sa fie deconectate de la rețeua electrica și peste jumatate…

- “Pentru a produce 1 leu, Romania s-a imprumutat 2,14 lei!” Premierul Cițu arunca in spațiul public informații halucinante despre o inchipuita creștere economica de 2,9% in primul trimestru al anului in curs „datorita investițiilor”, afirma Ion Minzina, președintele PSD Argeș și al Consiliului Județean…

- „PSD cere imperativ continuarea finanțarii PNDL!” Marius Nicolaescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș, afirma ca Guvernul Cițu vrea sa blocheze Programul Național de Dezvoltare Locala, program inițiat de PSD „datorita caruia s-au facut multe investiții necesare in toate localitațile țarii!”…

- „Impreuna suntem mai puternici pentru Argeș!” Ion Minzina, președintele PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș ține sa le mulțumeasca tuturor celor care s-au implicat in campania electorala pentru alegerile locale parțiale și care au contribguit la victoria PSD la Rociu și la Aninoasa. „PSD a caștigat…

- „Țara se poate salva doar daca acest Guvern al eșecului pleaca!” Intr-un timp record, adica in mai puțin de 6 luni, Guvernul Cițu a facut din Romania o țara eșuata, spune Ion Minzina, președintele PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș. „Cu o economie EȘUATA, cu un sistem de invațamant EȘUAT, cu…

- „Domnilor guvernanți, chiar vreți sa ramaneți in istorie drept asasinii economici ai Romaniei?” Consiliului Județean Argeș declara ca Guvernele Orban și Cițu au acordat cele mai mici ajutoare din Uniunea Europeana pentru firmele afectate de pandemie, motiv pentru care problemele mediului de afaceri…

- „Actuala guvernare ii condamna pe romani la saracie!” Ion Minzina, președintele PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș afirma ca, sub propaganda creșterii economice, guvernanții ascund realitatea scumpirilor masive. „Urmeaza un nou val de scumpiri la 1 iulie. Ca urmare a liberalizarii greșite din…

- „Cițu vede plus acolo unde, de fapt, e minus!” Ion Minzina, președintele PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș, afirma ca premierul Cițu se lauda cu o creștere economica a Romaniei, creștere care nu exista. „Cițu vede plus acolo unde, de fapt, e minus! In ultima vreme, il tot auzim pe premierul…