- Guvernul a ajuns la o intelegere informala cu Comisia Europeana pentru ca Executivul comunitar sa nu declanseze procedura de suspendare a unor fonduri UE destinate Romaniei, parte din calendarul multianual si PNRR, desi statul roman va depasi tintele de deficit excesiv atat in 2023, cat si in 2024,…

- Desi Comisia a fost de acord sa nu activeze suspendarea de fonduri, deficitul bugetar din acest an trebuie totusi redus fata de cel de anul trecut, urmand ca in 2024 sa continue cu o scadere mai consistenta. De asemenea, Guvernul trebuie sa adopte masuri fiscale de corectie, respectiv cresteri de taxe,…

- Deficitul bugetar la sfarsitul anului 2023 risca sa depaseasca 6% din PIB daca nu se iau urgent o serie de masuri si ar constitui un regres fata de nivelul de 5,7% din PIB inregistrat in 2022, arata economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, intr-un articol publicat pe blogul…

- Economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, atrage atenția asupra faptului ca, daca nu se vor lua masuri economice imediate, deficitul bugetar ar putea sa depașeasca 6% la sfarșitul anului. In opinia sa, neluarea vreunei masuri nici in 2023, nici in 2024 va face din Romania…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca reforma pensiilor speciale nu este blocata si ca a explicat celor de la Banca Mondiala si Comisia Europeana ca Executivul doreste ca reforma in domeniu sa fie aprobata in aceasta sesiunea parlamentara.

- • Vor fi eliminate categoriile de indemnizatii si pensii stabilite si platite in baza unor legi speciale Ministrul Muncii, Marius Budai, a agreat cu reprezentantii Comisiei Europene o serie de principii si criterii legate de sistemul de pensii, printre care se numara cresterea varstei de pensionare,…

- Ministrul Muncii Marius Budai a anuntat, luni, ca printre principiile agreate cu reprezentantii Comisiei Europene in discutiile de la Bruxelles, se numara cresterea treptata a varstei de pensionare pentru toti romanii pana la varsta de 65 de ani. De asemenea, a fost agreata si eliminarea unor pensii…