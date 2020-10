Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian al sanatatii Roberto Speranza a anuntat duminica ca se pregatesc noi restrictii la nivel national ca raspuns la cresterea recenta a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, informeaza Reuters.

- Cehia a raportat astazi un nou record de 4.457 de infecții cu coronavirusul, inregistrat in ultimele 24 de ore, ceea ce situeaza tara pe primul loc in Europa la rata infectarilor, relateaza Reuters, citata de hotnews . Numarul de noi infecții raportat astazi a depașit recordul anterior de 3.794 de infecții…

- Autoritatile franceze vor impune pentru Paris si regiunea pariziana nivelul maxim de alerta sanitara la inceputul acestei saptamani ca urmare a cresterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, conform unui anunt facut duminica de biroul premierului Jean Castex, transmite Reuters.…

- Ministrul ceh al sanatatii, Adam Vojtech, a anuntat luni ca si-a inaintat demisia in urma criticilor privind modul in care a gestionat epidemia de COVID-19, pe fondul cresterii numarului de infectari cu coronavirus, transmite Reuters. Intr-un mesaj pe Twitter, premierul Andrej Babis i-a…

- Rusia a raportat 6.148 de noi cazuri de coronavirus duminica. Este a doua zi consecutiva, cand numarul zilnic de cazuri a depasit 6.000, numarul total de infectii ajungand la 1.103.399, informeaza Reuters. Autoritatile din Rusia au declarat ca 79 de persoane au murit din cauza infectiei cu…

- Guvernul din Cehia va impune de joi obligativitatea de a purta masa in interior pe intreg teritoriul tarii, a scris pe Twitter ministrul Sanatatii, Adam Vojtech, dupa ce numarul de infectari pentru o zi a ajuns la un nivel record, de 1.164, potrivit Reuters. "Am convenit cu expertii ca vom introduce…

- Numarul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit 250.000, cu 1.233 de noi cazuri identificate in ultimele 24 de ore. Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus se apropie de 6.000, potrivit unor date furnizate luni de Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters. Datele arata ca 22…

- Guvernul ceh a anuntat luni, 17 august, ca purtarea mastii sanitare de protectie va fi din nou obligatorie de la 1 septembrie in mijloacele de transport public si in mai multe spatii inchise. Decizia a fost luata in urma inmultirii cazurilor de infectare cu coronavirus, transmite agenția Reuters, citata…