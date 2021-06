Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza raspandirii variantei Delta, depistate pentru prima data in luna aprilie in India si devenita de acum dominanta in Marea Britanie, ridicarea completa a restrictiilor prevazuta pentru 21 iunie ar putea fi amanata. Ministrul britanic al Sanatații, Matt Hancock, a declarat duminica ca tulpina…

- Ministerul Turc de Externe a denunțat vineri ca fiind "inadmisibila" prezentarea de catre guvernul austriac a unei "harți a Islamului" care a provocat joi un protest în rândul comunitații musulmane, potrivit AFP.„Prezentarea de catre ministrul austriac al integrarii,…

- Guvernul vrea sa eliminae cumulul pensie-salariu și pentru medici, iar conform unor informații oferite de sindicate, peste 10.000 de angajați ar putea sa paraseasca sistemul. Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, spune ca a discutat cu Raluca Turcan, ministrul Muncii, despre aceasta situație, iar legea…

- Guvernul columbian a anuntat marti ca "verifica informatia" despre presupusa moarte in Venezuela a lui Jesus Santrich, unul dintre liderii fostei gherile columbiene Fortele Armate Revolutionare din Columbia (FARC), care a participat la negocierile de pace din 2016, relateaza miercuri France Presse.…

- Executivul a adoptat, joi, proiectul de hotarare privind reorganizarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care prevede desființarea celor doua școli doctorale din cadrul instituției, anunța ministrul de Interne, Lucian Bode, anunța Mediafax.…

- Ministrul ungar al Finantelor, Mihaly Varga a anuntat marti ca, incepand din 2022, guvernul de la Budapesta va reduce impozitul pe castigurile de capital pentru veniturile generate din criptomonede de la 30,5% pana la 15%, pentru a-i incuraja pe investitori sa declare veniturile rezultate de pe urma…

- Autoritatile din nordul Indiei au declarat ca au amplasat o plasa de-a latul Gangelui dupa descoperirea a zeci de cadavre, presupuse victime ale COVID-19, in apele fluviului, informeaza Agerpres . Ministrul pentru resurse hidrologice din statul Bihar (nord-est), Sanjay Kumar, a anuntat miercuri pe Twitter…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, vine cu precizari dupa ce cu o zi in urma afirma ca autoritațile ar putea decide exceptarea purtarii maștii „in varful muntelui sau la plaja”. El spune ca autoritațile iau in calcul ridicarea graduala a restricțiilor, inclusiv legat de purtarea maștii de protecție,…