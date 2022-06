Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condus de premierul Boris Johnson a prezentat miercuri parlamentului britanic un proiect de lege care ar permite Regatului Unit sa nu tina seama de unele decizii ale Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Guvernul vrea sa expulzeze mai ușor anumite categorii de cetațeni imigranți, dar,…

- Dumitru Obada a fost numit in funcția de agent guvernamental al R.Moldova la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. O decizie in acest sens a fost luata astazi in cadrul ședinței Guvernului. Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeana a Drepturilor Omului – reprezinta Guvernul in…

- Rusia a decis sa nu mai aplice hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului. Deputatii rusi au adoptat marti, in lectura definitiva, un proiect de lege care pune capat jurisdicției CEDO, dupa ce Rusia a fost exclusa din Consiliul Europei, in luna martie.

- Protocolul face parte din acordul comercial post-Brexit care impune verificari asupra unor marfuri care intra in Irlanda de Nord din restul Regatului Unit. Comentariile lui Truss ar putea amplifica riscul de represalii din partea Bruxelles-ului si ar putea declansa un razboi comercial cu cel mai mare…

- Marea Britanie va oferi sprijin si ajutor militar in valoare de 1,3 miliarde de lire sterline Ucrainei. Acest angajament suplimentar a fost anunțat inaintea reuniunii video de duminica a liderilor G7 cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters. Pana acum, guvernul britanic a trimis…

- Guvernul britanic vrea sa-i izoleze pe detinutii cei mai influenti si periculosi condamnati pentru terorism, pentru a evita ca acestia sa radicalizeze alti detinuti, a anuntat miercuri ministrul justitiei al Regatului Unit, Dominic Raab, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…