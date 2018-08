Guvernul britanic îi retrage unei companii private gestiunea unei închisori "îngrozitoare" Ministerul britanic al Justitiei a reluat luni gestiunea inchisorii din Birmingham - gestiune ce fusese delegata companiei private G4S - dupa o inspectie ce a dezvaluit o situatie "ingrozitoare", informeaza AFP.



"Este o situatie socanta", a recunoscut Rory Stewart, secretar de stat pentru inchisori. "Este in parte responsabilitatea mea, cea guvernului, si cea a G4S, si din acest motiv luam masuri fara precedent", a afirmat el la postul de radio BBC4.



Ministerul britanic al Justitiei va asigura gestiunea institutiei pentru cel putin urmatoarele sase luni, estimand ca "incapacitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dragos Marcu, sublocotenent in rezerva: E o situatie fara precedent, asa incat dupa o reflectie atenta, m-am gandit ca e o atitudine normala si un semnal de alarma ca se trece o linie rosie. Nu mai doresc sa fiu ofiter in structura asta, nici macar in rezerva. Nu mai am solidaritate cu niciun chip cu…

- Procurorul sef interimar al DNA, Anca Jurma, a declarat ca, marti, a discutat "printre picaturi" cu ministrul Justitiei despre intalnirea pe care a avut-o cu fostul ambasador al SUA Hans Klemm, precizand ca intrevederea a avut loc la sediul DNA, si nu la ambasada Statelor Unite.Ulterior, ministrul…

- Federatia Sindicatelor din Penitenciare anunta declansarea protestelor fata de lipsa de implicare a Guvernului si a ministrului Justitiei in rezolvarea problemelor angajatilor. Va fi organizata greva japoneza, se vor refuza ore suplimentare si se va picheta Ministerul si Administratia Nationala a...

- Judecatorul Cristi Danileț a criticat o afirmație facuta marți dimineața de ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la noul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție și ce ar trebui sa faca acesta.„«Ar trebui sa nu mai avem nevinovați arestați, trimiși in judecata, eventual…

- Consilierul local independent Marin Lupaș considera ca primarul insista cu un proiect nerealist caruia ii adauga tot felul de „inginerii” in favoarea unor interese private, in loc sa gaseasca o alternativa confortabila pentru toți aradenii. „Consultanții au analizat trei scenarii de concesiune,…

- Burse de cercetare in matematica, fizica si informatica, create in semn de omagiu adus astrofizicianului britanic Stephen Hawking, decedat pe 14 martie la varsta de 76 de ani, vor recompensa "studenti exceptionali", a anuntat luni Guvernul de la Londra, citat de AFP. Aceste burse "vor fi acordate unor…

- Ministerul american al Justitiei si-a facut publica intentia de a inainta apel impotriva unei decizii federale conform careia Donald Trump nu poate sa-si blocheze detractorii pe Twitter, informeaza marti AFP. Apelul, inregistrat luni la un tribunal din New York, face referinta la decizia judecatoarei…

- Purtatorul de cuvant al lui Igor Dodon, Maxim Lebedischi, a explicat pe Facebook cum se face ca președintele țarii a zburat in Sankt-Petersburg cu un avion al unei din cele mai scumpe companii avia private din Rusia.