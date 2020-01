Guvernul britanic anunță înăsprirea pedepselor pentru autorii de acte teroriste Guvernul britanic a anuntat marti înasprirea pedepselor pentru autorii de acte teroriste si interzicerea eliberarii lor anticipate, o decizie promisa dupa atacul cu cutitul de pe London Bridge din luna noiembrie, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.



Acest proiect de lege pentru combaterea terorismului urmeaza sa fie înaintat parlamentului, în care conservatorii dispun de o foarte larga majoritate.



&"Noul proiect de lege îi va obliga pe teroristii cei mai periculosi sa ispaseasca întreaga pedeapsa si se va sigura ca cei care sunt condamnati…

Sursa articol: hotnews.ro

