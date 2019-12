Stiri pe aceeasi tema

- ​​Guvernul Marii Britanii și-a cerut scuze dupa ce adresele a peste 1.000 de persoane de pe lista de distincții regale de Anul Nou a fost publicata online din greșeala. Printre cei ale caror adrese au fost publicate se numara și cântarețul Elton John, potrivit BBC. „Le cerem scuze…

- Actrita si cantareata Olivia Newton-John si regizorul Sam Mendes se numara printre personalitatile decorate de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, conform traditionalei liste cu distinctii regale de Anul Nou publicata vineri seara, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Olivia Newton-John, in varsta…

- Actrita si cantareata Olivia Newton-John si regizorul Sam Mendes se numara printre personalitatile decorate de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, conform traditionalei liste cu distinctii regale de Anul Nou publicata vineri seara, informeaza AFP. Olivia Newton-John, in varsta de 71 de ani, a…

- Exportul unui tablou pictat de Thomas Gainsborough in 1773 a fost blocat temporar de Guvernul britanic, in speranta ca o galerie sau un muzeu va reusi sa stranga bani pentru a-l achizitiona, scrie The Guardian, potrivit NEWS.ro.Tabloul „Going to Market, Early Morning”, evaluat la 8 milioane…

- Au fost publicate noi imagini de la recepția de la Palatul Buckingham, unde au fost prezenți președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis.Președintele Romaniei, Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au participat marți seara la recepția oferita la Palatul Buckingham de regina Marii Britanii,…

- Ofițerii care o protejeaza, dar și personalul regal nu se adreseaza acesteia cu 'Maiestate'. Atunci cand monarhul este angajat in acțiuni publice ea este cunoscuta drept 'S' pentru siguranța ei. Un aghiotant regal a dezvaluit acest fapt, iar ar 'S' ar veni de la Sharon. Istoricul regal, Hugo…

- Uniunea Europeana asteapta "mai mult realism" si "claritate" din partea Marii Britanii in privinta Brexit, afirma un oficial din Olanda, in conditiile in care problemele referitoare la frontiera irlandeza nu au fost inca rezolvate, anunța MEDIAFAX.Citește și: Informații importante despre Ion…

- Premierul britanic Boris Johnson a transmis liderilor europeni ca decizia privind ieșirea Marii Britanii din UE le aparține și ii sfatuiește sa dezbata in detaliu propunerile transmise de Guvernul de la Londra, pentru a ieși din starea de impas decizional care precede procesul Brexit, scrie Reuters,…