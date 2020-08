Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Minsk ar trebui sa inceapa un ''dialog real cu reprezentantii unei parti largi a societatii belaruse pentru a solutiona actuala criza politica profunda din tara'', a declarat ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz intr-o intalnire, la Varsovia, cu activistii de opozitie…

- Cancelarul german Angela Merkel a discutat marti telefonic cu presedintele rus Vladimir Putin despre situatia din Belarus, afirmand clar ca guvernul de la Minsk trebuie sa evite utilizarea fortei impotriva manifestantilor pasnici, transmit Reuters si dpa. ''Cancelarul a subliniat…

- Contestarea celui mai longeviv sef de stat din Europa se extinde. Manifestantilor li s-au alaturat muncitori din uzinele de stat, politisti si chiar un ambasador. Guvernul de la Minsk a demisionat.

- Casa Alba s-a declarat luni ”profund preocupata” de realegerea in Belarus a presedintelui in exercitiu Aleksandr Lukasenko, dupa un scrutin contestat care a condus la manifestatii reprimate violent, relateaza Agerpres, citand AFP."Solicitam guvernului din Belarus sa respecte dreptul la adunarea pasnica…

- Ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz a lasat de inteles, luni, ca ar putea demisiona, in contextul in care Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, ia in considerare sa opereze unele schimbari in executivul de la Varsovia in urma recentelor alegerilor prezidentiale, transmite…

- Posturile de epidemiologi și medici de laborator la DSP-urile din mai multe județe din Oltenia au ramas neocupate, din cauza lipsei de candidați inscriși la concursurile de angajare, inforemaza Mediafax.Citește și: Autoritațile au reluat cautarile persoanei disparute in mare la Mamaia Nord:…

- Dupa patru luni de cand restaurantele au fost inchise din cauza pandemiei dec oronavirus, acestea ar putea primi clienti de saptamana viitoare. Premierul Ludovic Orban a discutat cu mai multe asociații din domeniu și a declarat joi seara, la B1 TV, ca in masura in care se ajunge la o intelegere legata…

- Venezuela a renuntat sa o expulzeze pe ambasadoarea Uniunii Europene (UE) de la Caracas, au anuntat joi, intr-un comunicat comun, seful diplomatiei europene si ministrul de externe venezuelean, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Guvernul venezuelean a decis sa anuleze decizia luata pe 29 iunie 2020,…