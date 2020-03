Guvernul aprobă miercuri primul pachet de măsuri pentru sprijinirea companiilor din HoReCa şi turism aerian afectate de COVID 19 "Suntem in discuții și probabil astazi, dupa sedinta de guvern, va urma primul set de masuri, in prima etapa, cu privire la ajutorarea primelor domenii de activitate lovite de coronavirus, unde cifra de afaceri a scazut foarte mult, și aici ma refer, de exemplu la turism, la HoReCa, la transport, transportul aerian, la organizatorii de evenimente, de targuri, de expoziții - evident nu limitativ, și ne gandim sa ajutam, in așa fel incat salariații sa nu iși piarda locurile de munca și sa poata fi imediat dupa trecerea crizei adusi la munca, eventual un șomaj tehnic susținut de catre stat", a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

