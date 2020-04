Guvernul aprobă joi rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul în curs "Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2020 (...) se diminueaza la venituri cu suma de 30.000 mii lei, iar la cheltuieli se majoreaza cu suma de 54.625 mii lei, rezultand un deficit in suma de 84.625 mii lei", prevede proiectul de hotarare de Guvern. Potrivit notei de fundamentare a actului normativ, in contextul instituirii starii de urgenta, "veniturile bugetului Trezoreriei Statului, prevazute in suma de 192.402 mii lei, se diminueaza cu suma de 30.000 mii lei, care reprezinta valoarea dobanzilor aferente imprumuturilor acordate de Ministerul Finantelor Publice din venituri rezultate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

