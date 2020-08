Guvernul aprobă azi un proiect de hotărâre care modifică decizia privind prelungirea stării de alertă Guvernul are azi sedinta, de la ora 19.00, si va aproba un proiect de hotarare care modifica decizia privind prelungirea starii de alerta emisa pe 16 august. Documentul instituie reguli in perioada campaniei electorale si in ziua votului la alegerile locale din 27 septembrie, astfel incat sa fie redus riscul infectarii cu noul coronavirus. Printre masuri se numara purtarea obligatorie a mastii de catre persoanele cu varsta de peste 5 ani la evenimentele din campania electorala, indiferent daca ele se desfasoara intr-un spatiu inchis sau in aer liber, cat si… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

