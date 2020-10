Stiri pe aceeasi tema

- Acordul, convenit in cadrul programului Operation Warp Speed al administratiei Trump, este pentru dezvoltarea unui cocktail cu anticorpi monoclonali care poate preveni Cobid-19, mai ales in cazul populatiei cu varste de peste 80 de ani, aflata in categoria de risc ridicat, a anuntat Departamentrul pentru…

- Ziarul Unirea Remdesivir, medicamentul impotriva COVID-19 ar putea deveni greu de procurat. Anunțul lui Alexandru Rafila Compania americana Gilead va vinde Remdesivirul, unul dintre putinele medicamente cu efecte dovedite in tratarea virusului Covid-19, direct catre spitalele americane. Pana acum, Remdesivirul…

- Compania americana Johnson & Johnson a lansat, miercuri, studiul clinic final al unui vaccin intr-o singura doza pentru Covid-19, pe 60.000 de participanti, care ar putea simplifica distribuirea a milioane de doze, transmite CNN.Compania se asteapta sa obtina rezultatele studului clinicde faza a treia…

- Departamentul american al Justitiei a acuzat joi prestigioasa Universitate Yale ca incalca drepturile civile prin practicarea unei discriminari fata de candidatii albi si asiatici, potrivit AFP.Concluziile ministerului american urmeaza unei investigatii de doi ani asupra procesului de admitere…

