Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința recenta, Guvernul Romaniei a declarat prin reprezentantul sau, domnul Lucian Petrica Rusu, secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, ca prioritatea sa este funcționarea sigura și stabila a Sistemului Energetic Național, inclusiv in perioada de iarna 2020-2021.…

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC) a adresat un apel, joi, Guvernului pentru actualizarea „cat mai urgenta‟ a listei de medicamente compensate si gratuite. „Facem un apel public catre Guvernul Romaniei prin Ministerul Sanatatii si Ministerul de Finante sa actualizeze…

- Companiile cu flote mari de autoturisme care circula preponderant in mediul urban ar putea fi incurajate sa-și schimbe parcul auto clasic cu unul electric. Masura ar putea fi subiectul unei scheme de ajutor de stat, a anunțat miercuri Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor. Conform acestuia,…

- In 2020, cand in alte țari se pune problema colonizarii planetei Marte cu 1 milion de pamanteni și cand se implinesc 13 ani de la integrarea in Uniunea Europeana, Romania inca se mai confrunta cu o problema veche de secole: toaletele din fundul curții. Guvernul Romaniei face azi un pas minuscul in…

- Aproape un milion de copii din Romania nu au avut acces la educație timp de mai multe luni, dupa ce s-a luat decizia de inchiderea școlilor. Asta inseamna aproape un milion de copii, potrivit documentului Planul Național de Reziliența și Redresare, relateaza Edupedu.ro.Documentulde lucru al Guvernului…

- "Am prezentat. 3.000 de kilometri de autostrada si de drumuri expres, peste 2.500 de kilometri de cale ferata si multe alte investitii in infrastructura de toate tipurile - energetica, sanitara, de comunicatii. In urmatoarea perioada, Romania are planuri extrem de ambitioase, de modernizare, de dezvoltare…

- Romania imprumuta 4 mld. euro de la UE pentru protecția angajaților, in contextul pandemiei: șomaj tehnic, program de lucru flexibil și facilitați pentru liber profesioniști Romania a obtinut de la UE un imprumut in valoare de 4,1 miliarde euro, la dobanzi avantajoase, pentru sustinerea demersurilor…

- Pe 6 mai, Camera Deputatilor a adoptat decizional proiect de lege privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. Astfel, conform initativei legislative adoptate, „prin exceptie de la prevederile art. 5, in cazul creditelor de consum in valoare maxima de 15.000 lei, suma totala de rambursat…