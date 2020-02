Stiri pe aceeasi tema

- A inceput ședința de Guvern in care urmeaza a supusa aprobarii Ordonanța de Urgența care liberalizeaza accesul furnizorilor privați de servicii medicale la programele naționale de sanatate coordonate de CNAS. Miza este de 1,3 miliarde de euro, costul total al acestor programe la nivelul anului 2019.…

- Guvernul va adopta, in ședința de marți, proiectul care prevede ca si furnizorii privati pot sa acceseze programele nationale de sanatate, decontate integral de stat, dupa ce pana acum pacientii ajungeau in privat doar daca spitalele publice nu le puteau acorda asistenta medicala. Acest proiect a…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca proiectul de ordonanta de urgenta care permite ca cetatenii sa acceseze servicii din partea spitalelor private se va afla pe ordinea de zi a sedintei de guvern de marti in masura in care are toate avizele. "Este un proiect de ordonanta de urgenta care modifica legislatia…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, anunta ca Pro Romania va initia o motiune de cenzura imediat ce Guvernul va adopta ”OUG prin care se privatizeaza banii dati de romani sistemului de sanatate

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca Guvernul lucreaza la un proiect de Ordonanta de Urgenta prin care procedura achizitiilor publice sa fie simplificata, astfel incat, pentru a contesta in instanta un proiect, sa se plateasca o taxa de timbru, "ca garantie" a existentei unor probleme."Sa…

- Fostul ministru al Sanatații Florian Bodog atrage atenția ca, odata ce spitalele private vor putea accesa oricand bani din programele de sanatate, atunci finanțarea spitalelor publice va fi redusa. Acesta intreaba Guvernul Orban din ce bani vor mai fi platiți medicii care lucreaza la stat.„Ceea…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunța ca Executivul va adopta o Ordonanța de Urgența care va modifica modul in care se organizeaza programele de rezidențiat. Turcan a explicat ca vor fi mult mai multe centre care vor putea organiza astfel de programe.Citește și: Raed Arafat amenința ca pleaca…