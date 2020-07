Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea de terapie intensiva din spitalul principal din Bergamo, Papa Giovanni XXII, este oficial „fara covid”, la 137 de zile dupa ce primul pacient cu coronavirus a fost internat in 23 februarie. Știrea a fost anunțata le spital, unde medicii și asistentele au izbucnit aplauze „eliberatoare”, urmate…

- Premierul Ludovic Orban și ministrul finanțelor Florin Cițu apar in Dosarul UNIFARM, de la DNA, fiind probe ca au facut intervenții la Unifarm pentru a cumpara maști din Turcia prin anumite societați comerciale, scrie jurnalistul Alexandru Cautiș pe site-ul plusinfo.org. Firma BSG Business Select, firma…

- Guvernul va avea urmatoarea sedinta miercuri sau joi, pe ordinea de zi fiind pregatirea actelor normative pentru perioada de dupa 1 iunie, a declarat, duminica, premierul Ludovic Orban la inaugurarea Muzeului Național „Bratianu”, cand a și participat simbolic la ritualul plantarii unui copac. “Miercuri…

- Barbatul incatușat de poliție, in Capitala, dupa ce a devenit recalcitrant și s-a opus legitimarii, in urma refuzului de fi termoscanat la intrarea intr-un magazin, a povestit ce s-a intamplat in timpul acelui incident. Intr-o marturie video postata pe un canal de Youtube, barbatul povestește, alaturi…

- Senatul a adoptat marti, o propunere legislativa care prevede acordarea de masti de protectie, gratuit, fiecarui cetatean roman, pentru a se proteja de noul coronavirus. Legea a fost inițiata de deputați PSD și Pro Romania și trebuie aprobata de Camera Deputaților. Guvernul anunțase o inițiativa similara,…

- Guvernul ia in calcul deschiderea sezonului estival, in condiții bine regelementate și numai daca raspandirea virusului nu va lua iar amploare. Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca Guvernul are in plan deschiderea sezonului estival „probabil dupa 1 iunie, cand se va reglementa acest sector”,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat sambata ca, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei va declara neconstitutionala legislatia privind starea de alerta, Guvernul va emite o ordonanta de urgenta, transmite Agerpres. Curtea Constituționala a aratat, printr-o decizie din 6 mai, ca drepturile…

- Premierul Ludovic Orban a spus, joi, ca medicul Adrian Streinu Cercel nu avea dreptul sa comunice public opinii personale referitoare la planurile antiepidemie. Numai ca directorul de la Matei Balș a explicat, joi seara, la Antena 3, ca documentul intocmit de el avea caracter public, ci era un document…