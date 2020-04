Stiri pe aceeasi tema

- EURO 2020. Potrivit sursei citate, guvernul si-a asumat politicile de interzicere a fumatului pe stadioane, facilitarea accesului la evenimente sportive a persoanelor cu dizabilitati si asigurarea transportului in comun gratuit pentru posesorii de bilete (acest din urma punct este in parteneriat…

- Contractul de finanțare din fonduri europene a Spitalului Regional de Urgența Craiova a fost semnat astazi, la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, in prezența viceprim-ministrului Raluca Turcan, a ministrului Sanatații, Nelu Tataru, și a ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii…

- Guvernul elvetian a anuntat joi ca va analiza posibilitatea de a modifica, temporar, legislatia cu privire la insolvente, pentru a proteja firmele care se confrunta cu probleme de lichiditati si crestere a datoriilor in timpul crizei coronavirusului, transmite Reuters. Ministerul Justitiei…

- Guvernul malaezian și-a cerut scuze dupa ce Ministerul Familiei, Femeilor și Dezvoltarii comunitații din țara asiatica (KPWKM) a lansat o serie de recomandari misogine pentru starea de izolare. Femeilor li s-a cerut inclusiv "sa evite sa-și cicaleasca...

- El a fost intrebat daca Ministerul Sanatatii si Guvernul isi asuma aceasta testare pentru Bucuresti, raspunsul sau fiind ca nu, insa a subliniat ca ministerul va trebui sa isi dea un acord cu privire la acest proiect."Nu, in acest moment in Bucuresti este un studiu, in pregatire, intre 'Matei Bals'…

- Guvernul japonez nu are in plan amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din cauza pandemiei de coronavirus, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al executivului, Yoshihide Suga. “Nu facem niciun fel de ajustari pentru amanarea jocurilor”, a spus Suga, in fata parlamentului,…

- Ministrul desemnat al Dezvoltarii, Ion Stefan, a declarat, marti, ca Guvernul va initia un proiect de lege cu privire la descentralizarea Programului regional de dezvoltare pe care il va inainta spre dezbatere Parlamentului. "Vom initia un proiect de lege cu privire la descentralizarea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta, joi ca a primit numeroase sesizari de la bucurestenii din Nord-Vestul orasului cu privire la un miros deranjant care s-ar degaja de la depozitul de deseuri Rudeni-Chiajna. Firea afirma ca a cerut o pozitie oficiala de la Ministerul Mediului, cu…